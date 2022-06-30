Анкара, Тбилиси и Алматы признаны самыми доступным для экспатов мегаполисами

30 июн. 19:11

Консалтинговая компания Mercer опубликовала рейтинг Cost of Living City Ranking 2022, оценив стоимость жизнь в крупных городах мира для иностранных сотрудников. Всего в рейтинге 227 городов - от самых дорогих до самых дешевых, замыкает рейтинг Анкара.

При составлении рейтинга компания изучает цены на более чем 200 позиций, включая жилье, транспорт, еду, одежду и развлечения.

В "Индексе стоимости жизни" первое место занимает Гонконг, как очень дорогой для экспатов город. Следом идут Цюрих, Женева, Базель, Берн, Тель-Авив, Нью-Йорк, Сингапур, Токио и Пекин.

Доступной для иностранцев жизнь оказалась в Анкаре, которая замыкает рейтинг. Также в последнюю десятку вошли Бишкек, Душанбе, Исламабад, Карачи, Стамбул, Ташкент, Тунис, Алматы, Алжир и Тбилиси.