Турецкая делегация отправится в США для решения вопроса с F-16

30 июн. 18:53

Делегация Турции посетит США для решения вопроса, связанного с поставками американских истребителей F-16. Об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил на пресс-конференции по итогам мадридского саммита НАТО.

"Искренние усилия уважаемого президента США [Джо] Байдена в этом вопросе получат серьезную поддержку. Я незамедлительно направлю делегацию в США", - цитирует турецкого лидера ТАСС.

Ранее сегодня президент США Джо Байден заявил, что США должны продать Турции истребители F-16, а также провести их модернизацию.