ООН призвала США отменить антииранские санкции

30 июн. 18:42

Организация Объединенных Наций призывает США снять санкции с Ирана. Об этом заявила на заседании СБ ООН заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло.

"Мы вновь призываем Соединенные Штаты отменить или сделать исключения из санкций, как это предусмотрено в СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий – прим. ред.), и продлить действие изъятий в отношении торговли нефтью с Ираном", - цитирует ее ТАСС.

Напомним, В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года США вышли из СВПД, сославшись на нарушение Тегераном договоренностей. Иран в ответ стал обогащать уран выше дозволенного уровня. Осенью 2021 года президент США Джо Байден заявил о готовности вернуться к соблюдению ядерной сделки, если Иран примет аналогичные шаги. Впоследствии Исламская Республика и ряд мировых держав провели несколько раундов переговоров в Вене с целью восстановления СВПД. США напрямую в них не участвуют.