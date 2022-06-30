Как пройдет обновленная трасса Зангезурского коридора, почему СМИ ополчились против Пашиняна, каким станет обновленное Движение сопротивления - Анализ армянских СМИ за 24 - 30 июня

Зангезурский коридор уже становится реальностью с учетом широкомасштабных работ по реконструкции и восстановлению Карабаха и Восточного Зангезура, в том числе в деле развития международных транспортных связей, проводимых здесь Азербайджаном, - рассказал президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на шестом Каспийском саммите в Ашхабаде, пишут армянские СМИ.

Баку и Ереван почти согласовали трассу через Сюник

Россия помогла Армении и Азербайджану договориться по поводу автомобильной трассы в Зангезурском коридоре, согласовать остается лишь небольшой участок длиной в 6 км, - читаем на страницах интернет-издания News.am, которое ссылается на российскую газету "Известия", а та – на высокопоставленный осведомленный источник. "Российский "Автодор" поможет завершить согласование маршрута. Задержка связана с горным рельефом местности. На остальных 40 км трассы будут задействовать старые советские дороги. Ереван ускорил согласование проекта, после того как Баку задумался о строительстве трассы не через Армению, а через Иран", - отметил источник. Переговоры по разблокировке транспортных коммуникаций между Азербайджаном и Арменией идут на уровне вице-премьеров трех стран (плюс Россия), последняя их встреча состоялась 3 июня. Под разблокировкой подразумевается строительство транспортного коридора вдоль южной границы Армении с Ираном в Сюникской области. Он соединит основную часть Азербайджана с Нахичеванской автономной областью. На встрече с главой МИД РФ 24 июня министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов отметил: на треке разблокировки коммуникаций Баку и Ереван продвинулись больше всего.

Фото МИД РФ

"Несмотря на довольно резкие политические высказывания с обеих сторон, между Баку и Ереваном при посредничестве Москвы выстроен конструктивный диалог по транспортному коридору. Азербайджан и Армения уже давно договорились по железнодорожному коридору в Нахичевань, еще осенью прошлого года. По автомобильной трассе в Ереване взяли длинную паузу. Но на последней встрече вице-премьеров они смогли согласовать маршрут будущей трассы за исключением отсутствующего горного участка в 6 км. Там горы, и российский "Автодор" направляет туда экспертов, чтобы они предложили простое инженерное решение", - пояснил источник. Трасса пройдет вдоль реки Аракс (Араз) с армянской стороны. На остальном участке будут задействованы старые советские дороги, которые до 1992 года связывали Нахичевань с Зангеланским районом Азербайджана через армянскую территорию. Они сохранились практически на всей линии будущего коридора.

Договоренности Баку и Еревана по разблокировке транспортных узлов ждали давно, и "хорошо, что они договорились", - завил изданию глава комитета ГД по делам СНГ, связям с соотечественниками и евразийской интеграции Леонид Калашников. "Это был один из самых проблемных вопросов в двусторонней повестке. Благодаря российскому и европейскому посредничеству Азербайджан и Армения могут идти в правильном направлении в дальнейшем исполнении трехстороннего соглашения от ноября 2020 года", - резюмировал депутат, пишет издание.

Армянские СМИ игнорируют общение с премьером

Армянские средства массовой информации отказались отправлять вопросы премьер-министру страны Николу Пашиняну, призвав его вернуться к практике свободного общения со СМИ, - пишет газета "Айкакан жаманак". "Как и во время предыдущих онлайн пресс-конференций, на этот раз вопросы, заранее присланные СМИ, будут транслироваться в прямом эфире комментатором Общественного телевидения Татев Даниелян", - отмечает издание. "Сегодня Никол Пашинян в одной из социальных сетей подтвердил "информацию" газеты, сообщив, что 27 июня ответит на вопросы на своей странице. "Пресс-конференции" премьер-министра в подобном формате ранее проходили 23 ноября 2021 года, 24 декабря и 24 января 2022 года.

В ходе этих пресс-конференций вопросы, присланные СМИ, группируются и редактируются в аппарате премьер-министра, в результате чего зачастую фактически искажается содержание вопроса или искажаются некоторые нюансы вопроса, а иногда некоторые вопросы не озвучиваются вообще. В результате доступ общественности к надлежащей информации ограничивается. Считаем, что общение главы государства со СМИ в таком масштабе является дискриминационным, неэффективным, противоречит ключевым принципам демократии, прозрачности и подотчетности, поэтому мы призываем премьер-министра Пашиняна вернуться к практике свободного общения со СМИ, тем более что существовавшие ранее ограничения, вызванные коронавирусом, в настоящее время не актуальны", - говорится в заявлении газеты.

Фото с сайта премьер-министра Армении

Количество редакторов армянских СМИ, отказавшихся прислать вопросы на пресс-конференцию премьер-министра Никола Пашиняна, превысило 50. Они пояснили: как показывает опыт, подобные "онлайн контакты" происходят по подготовленному сценарию, и на этих мероприятиях в основном звучат вопросы провластных СМИ, Telegram-каналов, блогеров, которые, судя по всему, предварительно согласовываются с организаторами мероприятия, а в случаях с другими СМИ вопросы или игнорируются, или редактируются, или искажаются. Заявление газеты открыто для присоединения.

Оппозиция переформатирует Движение сопротивления

По всем направлениям Движения сопротивления проводится огромная работа, созданы и продолжают создаваться новые платформы для привлечения новых людей и приданию Движению нового размаха, - заявил 28 июня представитель Верховного органа АРФ Дашнакцутюн, вице-спикер парламента Армении от оппозиции Ишхан Сагателян, читаем на страницах интернет-издания NEWS.am.

"Сагателян заверил, что все те, кто говорят об отступлении и расколе, в течение короткого времени убедятся в ошибочности этого мнения. "В течение недели различные акции с меньшей интенсивностью продолжаются каждый день, в конце недели проводятся митинги, шествия. При необходимости мы можем начать проводить митинги 4 раза в неделю, ограничений нет. Когда мы не на улицах, мы занимаемся расширением Движения и организационными вопросами. Мы сформировали соответствующие комитеты, формируются областные координационные советы", – подчеркнул оппозиционер, отмечает издание, напоминая: 21 июня Артур Ванецян сложил депутатский мандат, а возглавляемая им партия "Родина" приняла решение продолжить политическую деятельность за стенами парламента. Заявлено и о фактическом прекращении существования блока "Честь имею", в который перед парламентскими выборами прошлого года вошли "Родина" и РПА. Несмотря на отделение Ванецяна от Движения сопротивления, цели одинаковые, и для их достижения каждый имеет свои представления, - пояснил Сагателян. "Мы вместе прошли путь, и мы это ценим. Партия "Родина" решила, что для достижения этой цели нужны иные шаги и действия. Хочу, чтобы и Ванецян, и Движение сопротивления добились максимальных результатов, которые вытекают из общей повестки. Для достижения нашей цели мы готовы ко всему и пойдем по этому пути", – отметил представитель верховного органа АРФ Дашнакцутюн, пишет издание.

Фото с сайта АРФ Дашнакцутюн

Совет старейшин Еревана ждут внеочередные выборы

Власти в кулуарах обсуждают вопрос о проведении до конца года внеочередных выборов в Совет старейшин Еревана, - пишет газета "Грапарак". "Они ввели в обращение новый законопроект, который позволит Совету старейшин принять решение о самороспуске. Спешка связана с тем, что время работает не в их пользу, поэтому они не хотят идти на очередные выборы, чтобы оппозиция не успела подготовиться. Кроме того, они не могут долго затягивать с подписанием мирного договора, а подписание любого документа снизит рейтинг власти. Они надеются, что кандидатура Тиграна Авиняна менее всего ассоциируется у людей с правящей партией "Гражданский договор", поэтому его включение в пропорциональный список, как считают власти, уменьшит их шансы на поражение", – отмечает издание.

Генпрокурором Армении впервые стала женщина

На заседании Национального собрания (парламента) Армении 29 июня озвучили итоги тайного голосования по избранию нового генерального прокурора республики: правящая партия "Гражданский договор" выдвинула на эту должность кандидатуру бывшего заместителя министра юстиции, помощника премьер-министра Армении Анны Вардапетян, за кандидатуру которой единогласно проголосовали 70 депутатов, - читаем на страницах интернет-издания NEWS.am. Впрочем, неудивительно - парламентская оппозиция бойкотировала работу парламента и поэтому в тайном голосовании участия не приняла. Да и с Вардапетян не все гладко: будучи помощником премьер-министра, она оказалась в центре скандала. В СМИ была распространена запись, из которой следовало, что она "редактировала" уголовные дела, касающиеся Рубена Айрапетяна и его сына. Беря за основу указанные факты, оппозиция усомнилась как в добропорядочности кандидата, так и в ее способности действовать самостоятельно. Оппозиция настаивает на том, что, будучи помощником премьер-министра, она, по сути, является членом правящей команды.

Не все гладко и с кандидатами на вакантную должность судьи Административной палаты Кассационного суда Армении: Высший судебный совет выдвинул Роберта Аракеляна, Ара Бабаяна и Арцруна Мирзояна, - пишет газета "Паст". "Мирзоян – "человек" председателя постоянной парламентской Комиссии по государственно-правовым вопросам, депутата от правящей в Армении партии "Гражданский договор" Владимира Варданяна. Последний заявил: "У тебя не будет никаких проблем, считай, что уже избран. Как скажу, так и проголосуют. Итоги голосования решу я". Депутаты от правящей партии возмутились этим, и не исключено, что во время закрытого голосования преподнесут сюрприз", – сообщает издание.

Компания Давида Галстяна стала главным "оружейником" Армении

Процесс закупки оружия и боеприпасов обычно держится в секрете, однако корреспондентам газеты "Грапарак" стало известно, что недавно завершился тендер на закупку оружия, как и то, кто его снова выиграл. "Власти, испытывающие серьезные трудности с ввозом оружия, попытались расширить круг компаний, занимающихся его поставками, и предложили для участия в тендере большое количество организаций, более или менее соответствующих критериям тендера. Тендерные пакеты были разосланы примерно 30 компаниям, их просили и убеждали участвовать, но в итоге тендер снова выиграла компания Патрона Давида - Давида Галстяна. Дело в том, что одного желания здесь мало, нужно иметь соответствующие связи и возможности импортировать оружие. Кстати, уголовное преследование в отношении Галстяна продолжается, он проходит по делу Давида Тонояна и других, но мера пресечения в отношении него была изменена 14 марта: его выпустили на свободу под залог, чтобы процесс снабжения оружием вошел в нормальное русло", - пишет автор публикации.

Чем Армении "аукнется" рост госдолга?

По данным министерства финансов Армении, госдолг страны на конец мая 2022 года составил около $9 млрд 581 млн, увеличившись с начала года на $355 млн или 3,8%, - пишет газета "Жоховурд". "Внешний долг составил $6 млрд 533 млн. Внутренний долг увеличился на 18,2%, до $3 млрд 047 млн. Если по сравнению с началом этого года в конце года курс доллара будет ниже, то государственный долг Армении в драмовом эквиваленте будет меньше, и показатель госдолг/ВВП будет ниже прогнозируемых 60,2%. Когда доллар дешевеет, бремя государственного долга в некоторой степени облегчается. Основную часть государственного долга Армении, около 70%, составляет внешний долг. В основном он поступает и погашается в долларах, но сумма, предусмотренная для этого из госбюджета, разумеется, в драмах, поэтому чем дешевле доллар, тем меньше денег направляется на выплату основного долга и процентов по госдолгу. Драм резкими темпами укрепляется по отношению к доллару с конца мая, особенно в первые две недели июня. 14 июня наблюдался некоторый рост курса доллара, но с 17 июня он снова подешевел", - пишет издание.

Американские гранты для Армении беспокоят Россию

Тема предоставления США гранта Армении в размере $120 млн не ускользнула от пристального внимания России и вызвала у нее серьезную обеспокоенность и озабоченность, - читаем в газете "Паст". "Соответствующее соглашение было утверждено на прошлой неделе на заседании кабмина Армении. Как сообщил руководитель аппарата премьер-министра страны Араик Арутюнян, грант предоставляется с целью "продвижения демократии" и "осуществления реформ, направленных на укрепление экономической стабильности". Никакого глубокого обоснования или анализа того, с какой целью и как эти деньги будут "потрачены". Реакция российской стороны не запаздывает - в российских СМИ уже обсуждают этот вопрос, - отмечает автор публикации.