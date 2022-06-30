Эрдоган: мировое сообщество поймет военную операцию в Сирии

30 июн. 18:31

Международное сообщество поймет военную операцию Турции на севере Сирии, заявил президент Тайип Эрдоган.

Ранее сообщалось, что Турция готова к операции в Сирии, она может начаться в любой момент.

"Мы не проведем операцию, которую не поймет международное сообщество. Проведем операцию "на языке", который понимает международное сообщество. Турция в этом вопросе имеет серьезный опыт. Не стоит беспокоиться", - сказал Эрдоган в Мадриде, отвечая на вопрос о том, как воспримет мировое сообщество планируемую Анкарой военную операцию на севере Сирии.