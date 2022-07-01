Феодосийская железная дорога – сносить нельзя оставить

Железнодорожные станции Крыма имеют яркую и богатую историю. Новость о том, что в Феодосии, на восточном берегу Крыма, собираются переносить центральную ж/д станцию, пронеслась по всем СМИ со скоростью света, растревожив крымчан и туристов. Глава Крыма Сергей Аксёнов, приехал в Феодосию, заявил: ”Вынос железной дороги с набережной Феодосии надо обсудить. Проведите общественные слушания, скооперируйтесь с депутатским корпусом – через голову людей ничего делать не будем”.

Феодосия практически всей инфраструктурой - от водопровода до транспортных развязок - обязана Ивану Константиновичу Айвазовскому, всемирно известному художнику-маринисту. Именно он дал местным жителям надежду и вдохновил на благоустройство города и, соответственно, на улучшение качества жизни в целом.

Поезда в Феодосию пустили 15 августа 1892 года с подачи Айвазовского. Этот исторический момент художник изобразил на своем полотне "Первый поезд в Феодосии”, написанном в том же году. На картине – море, лунная дорожка, порт, Тепе-Оба и, конечно же, поезд, обращающий на себя внимание несколькими яркими огоньками. Всё это и сейчас остается визитной карточкой Феодосии.

Люди, привыкшие по выходным прогуливаться по главной набережной, знают наверняка, что у берега их встретит проезжающая мимо электричка. Отдыхающие на пляже дети навсегда запоминают звук поезда, стучащего по рельсам и перебивающего шум прибоя.

Город встречает гостей в самом центре, на красивой большой площади у старинного порта, где есть облагороженные зоны отдыха, музеи, исторические особняки, уютные кафе. Люди, приезжающие в Феодосию на поезде, сразу же окунаются в местную культуру, наслаждаются архитектурой и обилием ярких цветов.

Вот что пишут местные жители и гости города в социальной сети ”Вконтакте” о возможном переносе железной дороги:

Но есть и те, кто считают, что нельзя акцентировать всё внимание на ”сантиментах”, воспоминаниях об истории. Они говорят о необходимости совершенствования города в современном ключе, заботясь о процветании туризма в Феодосии.

Сейчас Феодосия претерпевает серьезные изменения: идет реконструкция галереи Айвазовского, и в скором времени у туристов вновь появится возможность полюбоваться шедеврами, ради которых многие приезжают в город; были отремонтированы десятки дорог, а вдоль высажены сотни розовых кустов… Остается надеется, что вопрос о переносе железной дороги в Феодосии, как обещал глава Крыма, будет решаться с учетом мнения общественности.