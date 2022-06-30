ЦБ разрешил россиянам переводить за границу до $1 млн в месяц

30 июн. 18:12

Банк России снова повысил месячный лимит для переводов физических лиц за границу. Теперь граждане смогут ежемесячно переводить на свои или чужие зарубежные счета до $1 млн. Ранее лимит составлял $150 тыс.

Кроме того, следует из сообщения регулятора в Telegram, разрешены переводы в других валютах в эквиваленте $1 млн.

Аналогичный порог установлен для переводов резидентов «дружественных государств», уточняет ЦБ РФ.

Ограничение на переводы за границу впервые было установлено в марте текущего года, сначала оно составило $5 тыс, затем порог постепенно повышался.