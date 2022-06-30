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Испанский производитель сантехники Roca уходит из России

Испанский производитель сантехники Roca уходит из России

Производитель фаянсовой сантехники из Испании Roca Group передаст свой российский бизнес под управление местного менеджмента.

"Roca Group подписала письмо о намерениях передать свой бизнес в России местному руководству. Группа идет на этот шаг после тщательной оценки возможностей компании на этом рынке. Окончательное заключение настоящего соглашения подлежит утверждению местными властями и административным процедурам, необходимым для заключения сделки", - сообщает пресс-служба компании.

У производителя в России насчитывается семь предприятий.

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