Испанский производитель сантехники Roca уходит из России

30 июн. 18:20

Производитель фаянсовой сантехники из Испании Roca Group передаст свой российский бизнес под управление местного менеджмента.

"Roca Group подписала письмо о намерениях передать свой бизнес в России местному руководству. Группа идет на этот шаг после тщательной оценки возможностей компании на этом рынке. Окончательное заключение настоящего соглашения подлежит утверждению местными властями и административным процедурам, необходимым для заключения сделки", - сообщает пресс-служба компании.

У производителя в России насчитывается семь предприятий.