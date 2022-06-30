Прямые рейсы в Хургаду будут запущены из трех городов России

30 июн. 17:34

В июле авиакомпания iFly начнет выполнять рейсы в Египет из Уфы, Казани, Самары - почти все места на новых рейсах выкупил туроператор TEZ Tour, сообщает АТОР.

"Авиакомпания IFly получила все необходимые разрешения – как от российских, так и от египетских авиавластей", – отметили в TEZ Tour.

Новые рейсы будут выполняться в Хургаду, возможно они станут доступны путешественникам оператора FUN&SUN - компания планирует взять блоки мест на данных направлениях.

Вылеты из Уфы будут выполняться с 31 июля раз в десять дней на самолетах Airbus A330-300, рассчитанных на 378 пассажиров. Из Самары в Хургаду можно будет вылететь с 24 июля дважды в неделю - по четвергам и воскресеньям. Из Казани - с 28 июля по четвергам и вторникам.

Тур на одного человека 10 ночей в четырехзвездочном отеле Хургады на "все включено" из Самары стартует от 58 тыс рублей, из Уфы - от 60,7 тыс, из Казани - от 64 тыс рублей.