Почему укрепляется армянский драм. Кому и чем это угрожает 

Национальная валюта Армении продолжает укрепляться по отношению к американскому доллару, и этой тенденцией крайне обеспокоены экспортеры. Похоже, что для снижения инфляции или изменения цен на импортные товары так ничего и не было сделано, что привело к обострению экономического кризиса, пишет Eurasianet.

За последние месяцы армянский драм вырос почти на 20%, но цены на импортные товары остаются высокими из-за инфляционного давления во всем мире. Сегодня армянская валюта торговалась по 407 драмов за доллар по сравнению с привычным курсом в 480 драмов за доллар, в пределах которого валюта колебалась на протяжении многих лет.

Укрепление драма началось в марте с притоком россиян в Армению и принятием решения покупать российский газ за рубли, а не за доллары.

24 июня представители армянского бизнеса опубликовали открытое письмо, в котором призвали правительство страны принять меры по взятию курса драма под контроль. Укрепление драма "как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе оказывает сильное негативное влияние на экономику Армении, особенно на экспортные компании и имеющие отношение к экспорту сферы, затрудняя продажи и, временами, снижая конкурентоспособность на внешних рынках", - сказано в письме. В нем также говорится, что компании, экспортирующие вино, коньяк, соки и другую сельхозпродукцию, вынуждены продавать свою продукцию по цене ниже себестоимости, чтобы не терять клиентов.

IT-сектор также сильно пострадал, поскольку зависит от клиентов за границей. Подорожание драма также ослабило приток прямых иностранных инвестиций в Армению, "поскольку для достижения того же результата необходимо совершить на 20% больше валютных вложений, что в долгосрочной перспективе приведет к большим экономическим потерям", - утверждают армянские бизнес-ассоциации.

Правительство Армении пока не предприняло никаких действий. Центробанк 14 июня принял решение сохранить ставку рефинансирования на уровне 9,25%, сославшись на необходимость контролировать инфляцию, которая остается неизменно высокой, даже несмотря на то, что с укреплением валюты импортные товары должны становиться дешевле.

Инфляция составляет около 9% и, вероятно, продолжит расти, прежде чем снизится до 8% к концу года, заявил журналистам председатель Центрального банка Мартин Галстян. "Цены на товары первой необходимости стремительно растут во всем мире. Цены на пшеницу, например, находятся на рекордно высоком уровне из-за украинского кризиса", - сказал он. Арендная плата также резко возросла в результате притока россиян в страну и попытки арендодателей воспользоваться этим.

Тем временем экспортерам был нанесен еще один удар: закрытия дороги, связывающей Армению с ее основным рынком сбыта сельскохозяйственной продукции - Россией.

Автодорога Степанцминда-Ларс, ведущая к грузино-российской границе, была закрыта 27 июня из-за сильных ливней. В результате на трассе застряли фуры, груженные армянской сельхозпродукцией, предназначенной для российского рынка.

"Работы по расчистке дорог могут занять неделю или две. Сейчас самый активный период экспорта сельхозпродукции, поэтому даже несколько дней задержки нанесут большой ущерб экспортерам и фермерам, - экономист Сурен Парсян сообщил на своей странице в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской). - С закрытием КПП "Верхний Ларс", девальвацией доллара и ростом цен на топливо экспортеры уже понесли большие убытки и другого удара просто не выдержат; они обанкротятся".

Больше всего пострадали экспортеры абрикосов, так как в Армении сейчас сезон фруктов. Один фермер из села Пшатаван, выращивающий абрикосы, призвал армян покупать абрикосы, поскольку фермеры не могут их экспортировать. "Поскольку Ларс закрыт, экспортные компании отказываются покупать абрикосы, а фрукты гниют", - написал он.