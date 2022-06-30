Тутберидзе возвращается в Москву

30 июн. 17:04

В ближайшие дни заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе вернется в Москву из США, об этом РИА Новости рассказал глава центра образования "Самбо-70" Ренат Лайшев.

Тутберидзе находится в США с мая, там тренируется ее дочь Диана Дэвис, выступающая в танцах на льду.

"Я знаю, что она прилетает в Москву. Этери Георгиевна на все имеет право, не надо устраивать из этого какой-то сенсации. Она знает свое дело и находится на своем месте", - сообщил Лайшев.

Он добавил, что не знает точной даты прибытия тренера, но знает "факт, что она прилетает в Москву сегодня-завтра".