Руководство ФСИН оказалось против смертной казни

30 июн. 16:54

Руководство Федеральной службы исполнения наказаний не поддерживает возвращение смертной казни, сообщил на Петербургском юридическом форуме министр юстиции РФ Константин Чуйченко.

По его словам, Минюст сейчас курирует ФСИН - ранее именно она исполняла наказание в части смертной казни.

"Я, готовясь к встрече, позвонил одному из руководителей, который настоящий профессионал. Я ему задал четкий вопрос: "Ваше отношение к проблеме смертной казни?". И я был удивлен, когда он мне ответил: "Не надо этого делать", - цитирует Чуйченко "Интерфакс".

Министр пояснил, что во ФСИН назвали два довода против возвращения смертной казни: во-первых, высшая мера отнимает у людей возможность исправиться, во-вторых - непонятно, кто будет исполнять наказание. Их в службе сочли исчерпывающими и закрыли вопрос.