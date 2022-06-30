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Руководство ФСИН оказалось против смертной казни

Руководство ФСИН оказалось против смертной казни

Руководство Федеральной службы исполнения наказаний не поддерживает возвращение смертной казни, сообщил на Петербургском юридическом форуме министр юстиции РФ Константин Чуйченко.

По его словам, Минюст сейчас курирует ФСИН - ранее именно она исполняла наказание в части смертной казни.

"Я, готовясь к встрече, позвонил одному из руководителей, который настоящий профессионал. Я ему задал четкий вопрос: "Ваше отношение к проблеме смертной казни?". И я был удивлен, когда он мне ответил: "Не надо этого делать", - цитирует Чуйченко "Интерфакс".

Министр пояснил, что во ФСИН назвали два довода против возвращения смертной казни: во-первых, высшая мера отнимает у людей возможность исправиться, во-вторых - непонятно, кто будет исполнять наказание. Их в службе сочли исчерпывающими и закрыли вопрос.

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