В Тбилиси открывается ярмарка "Летний караван"

30 июн. 16:38

Ярмарка "Летний караван" откроется 1 июля на площади Орбелиани в центре Тбилиси. По словам организаторов, торговая площадка привлечет гостей не только различными товарами, но и множеством развлекательных мероприятий. В частности, выступят Бека Гогичиашвили, Темурико Диасамидзе, OCD (Гуга Хелая), Kevana и другие.

Также для гостей открыт фуд-маркет, для детей будет работать развлекательная зона. "Мероприятия "Каравана" будут проходить каждые выходные до конца июля. На ярмарке 3 июля у желающих появится возможность посмотреть через большой монитор матч регби Грузия-Аргентина прямо на свежем воздухе", - пишет Sputnik Грузия.