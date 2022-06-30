Министры ОПЕК+ оставили в силе план по нефтедобыче в августе

30 июн. 16:26

Министры ОПЕК+ сегодня в ходе заседания решили подтвердить ранее обозначенный план увеличения квот по нефтедобыче на 648 тыс баррелей в сутки в августе, такой пресс-релиз распространила ОПЕК.

Решение было вынесено, "принимая во внимание текущие фундаментальные показатели рынка нефти и консенсус в отношении его перспектив", передает "Интерфакс".

Участники заседания отметили особую важность соблюдения полного соответствия и механизма компенсации.

Новая встреча ОПЕК+ состоится 3 августа.

Вице-премьер России Александр Новак заявил, что принятое решение мониторингового комитета ОПЕК+ "позволит иметь сбалансированный рынок и те параметры, которые обеспечивают спрос и предложение".

В эфире телеканала "Россия 24" он указал, что участники сделки совместно обеспечат дополнительное предложение на рынке, чтобы удовлетворить увеличившийся летом спрос, и таким образом помогут сбалансировать рынок.

"Также мы отметили высокий уровень исполнения соглашения на сегодняшний день - более 100%. Мы договорились продолжить мониторинг", - заключил Новак.