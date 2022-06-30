Путин объяснил, с чем связана ситуация на газовом рынке

30 июн. 16:16

Ситуация с ценами на газ не связана с операцией РФ на Украине, находится в прямой зависимости от ошибочной политики стран Запада. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе переговоров со своим индонезийским коллегой Джоко Видодо.

Ранее сообщалось, что стороны обсудят украинскую проблематику, а также темы экспорта зерна и удобрений.

