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Путин объяснил, с чем связана ситуация на газовом рынке

Путин объяснил, с чем связана ситуация на газовом рынке

Ситуация с ценами на газ не связана с операцией РФ на Украине, находится в прямой зависимости от ошибочной политики стран Запада. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе переговоров со своим индонезийским коллегой Джоко Видодо.
Ранее сообщалось, что стороны обсудят украинскую проблематику, а также темы экспорта зерна и удобрений. 
 

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