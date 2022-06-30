В Карачаево-Черкесии стартует фестиваль горного бега

30 июн. 15:48

Более тысячи человек примут участие в соревнованиях по горному бегу на курорте "Архыз" в Карачаево-Черкесии, которые пройдут с 1 по 3 июля в рамках фестиваля Arkhyz X Run.

"Дистанции проложены по самым живописным маршрутам в окрестностях туристического комплекса. Участники пробегут дистанции на выбор от 500 метров до 118 километров. На фестиваль уже заявилось больше 1100 участников, регистрация продолжается", информирует пресс-служба "Кавказ.РФ".

Забеги будут проходить в однодневном и двухдневном форматах. В первый день спортсмены преодолеют дистанцию Vertical-600, которая пролегает по южному склону курорта. Затем стартуют однодневные и двухдневные марафоны протяженностью от 12 км до 118 км и суммарным перепадом высот до 7 700 м, которые пройдут через массив горы София, Софийские водопады, озера Семицветное, Аюлю, Кратерное и Софийские, Тебердинский национальный парк.