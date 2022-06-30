Макрон не исключил новых контактов с Путиным

30 июн. 15:41

Президент Франции Эммануэль Макрон не исключает возможных новых контактов с российским коллегой Владимиром Путиным, об этом он заявил на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Мадриде.

По словам главы государства, интенсивность переговоров с российским лидером не всегда одинаковая.

Макрон отметил, что каждые переговоры он вел прозрачно и в координации, прежде всего, с президентом Украины Владимиром Зеленским, европейскими партнерами и союзниками.

"Каждый раз, когда ситуация будет оправданной, я не исключаю, что буду это делать (вести переговоры). Потому что я считаю, что это ответственность Франции", - цитирует президента РИА Новости.

Политик пояснил, что если важные вопросы можно решить за короткий срок путем переговоров, то эти переговоры нужно вести.