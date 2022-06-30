Житель Дагестана пытался незаконно пересечь госграницу

В Магарамкентском районе пограничники задержали 41-летнего мужчину, пытавшегося незаконно пересечь границу России и Азербайджана, сообщает пресс-служба Погрануправления ФСБ.
Прошлой ночью на заставу поступил сигнал. Пограничники выдвинулись на проверку и обнаружили неизвестного в 500 м от границы. Он скрытно передвигался в сторону Азербайджана.
Неизвестный был задержан, им оказался 41-летний гражданин России. У него были обнаружены два кухонных ножа, плоскогубцы, ножницы и фонарик.
В отношении него возбуждено уголовное дело о покушении на незаконное пересечение государственной границы РФ.