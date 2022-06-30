Кисловодск в этом курортном сезоне посетят почти полмиллиона туристов

30 июн. 15:18

Почти 500 тыс туристов приедут в Кисловодск в этом курортном сезоне, сообщает пресс-служба администрации города.

Если, по прогнозам работников ведомства, число путешественников увеличится почти на 10%, показатели превысят 2019 год, когда на курорте отдохнуло 382 тыс человек. Ожидается, что нынешний курортный сезон Кисловодск для своего отдыха выберут уже 450 тыс путешественников.

"В ближайшие пять-семь лет в Кисловодске планируется построить еще восемь новых санаториев, в том числе здравницу премиум-класса на 320 мест около главной достопримечательности курорта – Каскадной лестницы", - цитирует пресс-служба мэра Евгения Моисеева.