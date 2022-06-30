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Во Владикавказе заработала Международная летняя школа молодых ученых

Во Владикавказе заработала Международная летняя школа молодых ученых

Международная летняя школа молодых ученых  начала работать в Объединенном институте ядерных исследований (ОИЯИ) на базе Северо-Осетинского госуниверситета открылась, сообщил ректор вуза Алан Огоев.

"За четыре дня частники узнают о современных методах, получат практический опыт в решении прикладных задач. Молодым специалистам будут читать лекции, проводить мастер-классы и тренинги ведущие ученые страны. В летней школе участвуют 11 вузов", - приводит слова собеседника ТАСС.

Огоев уточнил, что университет планирует развивать сотрудничество с научным центром в области радиационной биологии, протонной терапии и экологии.

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