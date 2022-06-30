Ректора РАНХиГС Мау обвинили в хищении средств академии

30 июн. 15:17

Ректору РАНХиГС Владимиру Мау предъявлено обвинение в хищения денежных средств у вуза, рассказали в пресс-службе ГУ МВД РФ по госкве.

"Он проходит обвиняемым по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере, ранее возбужденному в отношении бывшего заместителя министра просвещения Российской Федерации Марины Раковой, директора Института общественных наук РАНХиГС, ректора ОАНО "Московская высшая школа социальных и экономических наук" Сергея Зуева и других лиц", - пояснили в ведомстве.

Ведутся следственные действия, оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции столичного главка полиции провели обыски у Мау и сотрудников РАНХиГС. С ними самими также проведены следственные действия в Главном следственном управлении ГУ МВД по Москве.

Расследование уголовного дела находится на контроле у руководства Следственного департамента МВД РФ.

Ранее РБК со ссылкой на источники сообщило о задержании Мау, позже изданию рассказали в суде, что следствие запросило для него в качестве меры пресечения домашний арест.