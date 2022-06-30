Спасатели справились с аварийным разливом нефти в акватории Астраханской области

30 июн. 14:55

Спасатели морспецподразделения Каспийского филиала ФГБУ "Морспасслужба" ликвидировали аварийный разлив нефти в акватории реки Волги в Астраханской области, информирует пресс-служба ФГБУ "Морспасслужба".

"Спасатели успешно справились с последствиями нефтяного загрязнения акватории реки Волги. Аварийный разлив был обнаружен на 3 061 км реки в районе населенного пункта Ильинка. Угроза экологической аварии ликвидирована", - сообщает пресс-служба.

Уточняется, что в ходе двухдневной операции было собрано 850 кг замазученого мусора.

Благодаря своевременно принятым мерам удалось не допустить дальнейшего загрязнения акватории морского порта Астрахань.