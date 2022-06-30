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Пашинян принял нового посла Израиля в Армении

Пашинян принял нового посла Израиля в Армении

Глава армянского правительства Никол Пашинян принял Чрезвычайного и Полномочного посла Израиля в Армении Йоэля Лиона, сообщает пресс-служба кабмина.

Премьер поздравил нового посла со вступлением в должность и пожелал продуктивной работы во имя развития двусторонних отношений.

Йоэль Лион, в свою очередь, отметил, что для него честь нести службу в Армении и заверил, что приложит максимум усилий для углубления двусторонних отношений.

Также стороны обратили внимание на наличие большого потенциала в сфере армяно-израильского взаимного сотрудничества, и подчеркнули важность программ, направленных на конкретные результаты.

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