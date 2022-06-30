Мошенница "сняла порчу" с юной жительницы Нур-Султана за миллион тенге

30 июн. 14:46

Почти 1 млн тенге выманила мошенница у 17-летней девочке из Нур-Султана.

Расследование установило, что подозреваемая прибыла в столицу из Темиртау. Она подошла к подростку во дворе дома и пообещала снять порчу с ее семьи, наладить отношения с близкими и сделать дальнейшую жизнь счастливой. Взамен женщина попросила принести деньги. Ничего не подозревая, девочка вынесла из дома 965 тыс тенге. Преступница забрала деньги и скрылась

Столичные полицейские задержали 40-летнюю мошенницу в ее родном городе. Сейчас проводится досудебное расследование по статье "мошенничество". Также проверяется причастность задержанной к другим аналогичным преступлениям.