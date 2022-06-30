Беннет передал полномочия премьер-министра Израиля Лапиду

30 июн. 14:44

Уходящий израильский премьер-министр Нафтали Беннет передал свои полномочия главе МИД Яиру Лапиду, об этом сообщает пресс-служба израильского правительства.

Официальная церемония прошла сегодня в Иерусалиме после принятия законопроекта о самороспуске Кнессета (парламента), передает ТАСС.

Беннет передал пост премьер-министра Лапиду в соответствии с коалиционным соглашением, которое было заключено по итогам предыдущих выборов весной прошлого года. Лапид останется в кресле главы кабмина до новых выборов в парламент, назначенных на 1 ноября.