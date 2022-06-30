Меликов назвал приоритеты в развитии Дагестана

30 июн. 14:22

Создание нормальных условий проживания жителей Дагестана является приоритетом в работе руководства республики. Об этом в ходе выступления на 13-й сессии Народного Собрания Дагестана сказал республиканский лидер Сергей Меликов.

Далее он обозначил ключевые направления развития и оптимизации региона: обеспечение качественной питьевой водой, строительство и ремонт дорог, благоустройство улиц, дворов, парков и скверов, обеспечение бесперебойным электро и газоснабжением.

"Разработка и реализация стратегий абсолютно не освобождает нас от текущей работы по созданию условий комфортного жизнеобеспечения, чем мы должны заниматься ежедневно", - поставил акцент Меликов.