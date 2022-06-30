Главу Северной Осетии стало можно избирать более двух сроков подряд

30 июн. 14:13

Депутаты Северной Осетии проголосовали за законопроект, согласно которому глава республики сможет избираться более двух сроков подряд. Об этом рассказали в пресс-службе парламента региона.

"Глава Северной Осетии сможет избираться более двух сроков подряд. Соответствующий законопроект приняли в четверг на заседании парламента", - цитирует ее представителя ТАСС.

Из документа следует, что избранным считается кандидат, за которого отдали голоса большинство от установленного числа законодателей.

Если ни один кандидат не получает требующегося числа голосов, то устраивается повторное голосование за одного из двух кандидатов, набравших больше всего голосов. Избранным станет тот из них, кто наберет больше голосов.