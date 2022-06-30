Россиянам предложили слетать в Иран за 8,7 тыс рублей

30 июн. 14:02

Российские путешественники могут отправиться в Иран в июле за 8 тыс рублей, сообщили эксперты Ассоциации туроператоров России, которые проанализировали тарифы на перелеты различных авиакомпаний.

Самый бюджетный билет от перевозчика Nordwind в одну сторону из Москвы в Тегеран с вылетом из Шереметьево 12 июля обойдется туристу в 8,7 тыс рублей, время полета составит почти 4,5 часа. 8 июля добраться до столицы Ирана можно за 9,8 тыс рублей, 5 июля — за 10,9 тыс.

Дороже выйдет перелет от авиакомпании Mahan Air - прямой рейс до Тегерана и обратно обойдется путешественникам в 21 тыс рублей, "Аэрофлот" же предлагает добраться до столицы Исламской республики за 15,9 тыс рублей в одну сторону.