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Гарибашвили пообещал главе Евросовета "продвинуть" Грузию на пути к ЕС

Гарибашвили пообещал главе Евросовета &quot;продвинуть&quot; Грузию на пути к ЕС

Руководство Грузии сделает все необходимое для получения статуса кандидата на членство в Евросоюзе, заявил глава грузинского правительства Ираклий Гарибашвили в ходе встречи с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.

В ходе переговоров Гарибашвили отметил, что присвоение Грузии европейской перспективы является историческим решением.

"После принятия решения о присвоении Грузии европейской перспективы мы будем тесно работать, чтобы продвинуть Грузию на пути получения статуса кандидата на членство в ЕС", – сообщил глава правительства, передает Sputnik Грузия.

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