Как НАТО намерено бороться с Россией и Китаем?

Саммит НАТО в Мадриде достиг ряда ключевых решений. Большинство из них связано с Россией и ситуацией на Украине, но от блока досталось и Китаю.

Встреча 30 лидеров стран НАТО в испанской столице проходила под лозунгом "Россия – угроза". В совместной декларации прямо так и сказано, что "Российская Федерация является наиболее серьезной и прямой угрозой безопасности членов НАТО и миру и стабильности в евроатлантическом регионе". Надо сказать, что военный альянс и раньше считал Россию противником и обвинял ее в захвате Крыма и Донбасса. Сегодня же оправданием для такой оценки служит российская спецоперация на Украине.

В качестве ответа на так называемую "агрессию" России НАТО приняла ряд политических и военных действий. Во-первых, Швеция и Финляндия официально приглашены в организацию после того, как они утрясли свои разногласия с Турцией. Генсек Йенс Столтенберг назвал решение "историческим". Одними скандинавскими странами альянс ограничиваться не будет. "Мы вновь подтверждаем свою приверженность политике открытых дверей НАТО", - говорится в коммюнике. НАТО продолжает игнорировать озабоченности России в сфере безопасности и совершать ту же ошибку, которая и привела к конфликту на Украине. Провоцируя Кремль, Столтенберг говорит, что "Путин получит больше НАТО у границ России".

Из военных мер следует отметить решение увеличить силы быстрого реагирования c текущих 40 тыс до как минимум 300 тыс штыков. Срок реализации плана – 2023 год. "Что касается повышения готовности сил, то я ожидаю реализации в следующем году. Мы примем решение сейчас, начнем его реализацию, силы будут готовы по плану в следующем году", — заявил Столтенберг. Альянс собирается укреплять "восточный фланг" и перебросит в Польшу, Прибалтику и другие восточноевропейские страны дополнительные контингенты. Для укрепления своего боевого потенциала лидеры НАТО решили выделить $1 млрд на инновации и технологии в оборонной сфере в 22 странах блока.

Отдельным пластом стоит выделить отношения с бывшими постсоветскими странами. В приоритете здесь Украина. Ей пообещали продолжение финансовой помощи, размеры которой в документе не прописаны. Но, по словам Столтенберга, Украина может рассчитывать на НАТО столько, сколько потребуется. Пакет помощи предполагает поставки нелетального оборудования, модернизацию оборонной промышленности Украины и киберзащиты. В украинском конфликте НАТО привержена скорее силовым методам, чем дипломатическим. Премьер Бельгии Александер Де Кроо накануне заявил, что "Украина должна выиграть только на поле боя". Из других соседей России в Мадрид приехали лидеры Грузии и Молдавии. Им НАТО обещает усиление "адресной политической и практической поддержки партнеров".

На саммит приехали не только те, кого США пытаются использовать в роли "второго фронта" против России, но и соседи Китая - руководители Австралии, Новой Зеландии и Японии. Эти страны не входят в НАТО, но рассчитывают не ее поддержку в деле сдерживания Китая. В знак благодарности недругам Пекина НАТО внес Китай в список своих врагов: "Мы имеем дело с системной конкуренцией со стороны субъектов, включая Китайскую Народную Республику, которые бросают вызов нашим интересам, безопасности и ценностям и стремятся подорвать основанный на правилах международный порядок".

Формулировка "вызов" несколько смягчает китайскую угрозу, ставя ее на ступень ниже российской. Такой выбор продиктован опасениями Европы, которая стремится к укреплению взаимовыгодных торгово-инвестиционных отношений с КНР. Впрочем, после прихода в Белый дом Джо Байдена Брюссель начал жестче реагировать на внутреннюю и внешнюю политику Пекина. ЕС критикует подавление протестов в Гонконге, лагеря перевоспитания в Синьцзяне и попытки Пекина вернуть военным путем контроль над Тайванем. К морским границам КНР Германия, Франция, Нидерланды и Британия направили свой военный флот.

НАТО беспокоит не только усиление Китая, но и его сближение с Россией. Последнее, согласно новой стратегической концепции блока, "противоречит интересам" НАТО. Изображая Китай "вызовом", блок создает дополнительные стимулы для укрепления китайско-российского партнерства в обороне и экономике.

В сухом остатке можно заключить, что НАТО продолжает игнорировать интересы безопасности России. Блок вновь подтвердил провокационный курс на дальнейшее расширение. Приглашение Грузии и Молдавии на саммит демонстрирует намерение и дальше ослаблять влияние России на постсоветском пространстве. Финансово-техническая поддержка и призывы к войне демонстрируют, что в Брюсселе не видят дипломатических путей решения конфликта и взяли курс на военно-экономическое поражение России. Явный контраст с визитом лидеров Франции и ФРГ в Киев, где Эмманюэль Макрон призывал к диалогу и урегулированию кризиса на Украине.

Президент РФ Владимир Путин, находясь на VI Каспийском саммите в Ашхабаде, внимательно следил за поведением западных "партнеров". Призывы к войне со стороны Бельгии Путин считает подтверждением того, что НАТО думает о своих интересах, а не о благе украинского народа. Российский президент также обвинил альянс в имперских амбициях. Что касается расширения блока, то Россия зеркально ответит в случае размещения в Финляндии и Швеции военной инфраструктуры НАТО, предупредил Путин.