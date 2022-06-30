Utair запустит рейсы из Санкт-Петербурга в Баку

30 июн. 13:36

Российский авиаперевозчик Utair с июля планирует начать полеты из Санкт-Петербурга в Баку, сообщает пресс-служба компании.

"В этом году мы значительно расширили маршрутную сеть в Азербайджан. В начале года запустили прямые рейсы в Гянджу и Нахчыван из Москвы и в Баку - из Москвы, Сургута и Тюмени. В июне открыли рейс в Баку из Грозного и Уфы, а уже с июля планируем начать полеты из Санкт-Петербурга", - цитирует пресс-служба президента Utair Олега Семенова.

Он добавил, что компания продолжит открывать новые маршруты, чтобы пассажиры могли беспрепятственно летать прямыми рейсами как по России, так и в СНГ.