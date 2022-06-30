Министры культуры Азербайджана и Ирана обсудили восстановление Худаферинского моста

30 июн. 13:26

Глава Минкультуры Азербайджана Анар Керимов прове встречу с министром культурного наследия, ремесел и туризма Ирана Сейедом Эзатоллой Заргами. Такое сообщение распространила пресс-служба азербайджанского ведомства.

Приветствовав коллегу, Керимов напомнил, что отношения Азербайджана и Ирана, имеющих древнюю историю, основаны на взаимном доверии, и рассказал о важности сотрудничества в культурной и гуманитарной сферах.

Заргами заявил, что на сегодня средства массовой информации играют важную роль в исторически сложившихся дружеских отношениях между странами.

Министры высоко оценили восстановление как мусульманских, так и христианских храмов, разрушенных во время оккупации территорий Азербайджана, указали на значимость культурной столицы АР - города Шуша - для исламского мира, обратили внимание на важность совместного сотрудничества в борьбе с исламофобией, которая входит в число глобальных проблем.

Кроме того, участники встречи обменялись мнениями о подписании меморандума о взаимопонимании по совместному восстановлению Худаферинского моста.