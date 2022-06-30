Финансист террористов сядет на 16 лет в Дагестане

30 июн. 13:24

Житель Дагестана в соответствии с приговором Южного кружного военного суда был приговорен к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима за пособничество терроризму.

"Установлено, что Меджид Алиев, отбывая наказание в колонии в Дагестане, организовал сбор денежных средств на нужды запрещенной международной террористической организации ИГИЛ (запрещена в РФ)", - говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой суда.

В суде уточнили, что злоумышленник с июня 2017 года по май 2018 года через безналичные платежные системы множественными финансовыми операциями перечислил денежные средства на расчетные счета и мобильные телефоны лицам, имевшим, по его убеждению, отношение к террористической деятельности.