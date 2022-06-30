Медведев призвал Запад покаяться 

30 июн. 13:06

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев выразил надежду на то, что странам Запада хватит храбрости признать свои просчеты и покаяться в собственной глупости. В том случае, если этого не произойдет, Россия, по его словам, "проживет без них".

Введение странами Запада санкций против России Медведев назвал актом международной агрессии. "Хотел бы еще раз заметить, что при определенных обстоятельствах такие враждебные меры могут быть квалифицированы и как акт международной агрессии. И даже как casus belli. В ответ на них у государства возникает право на индивидуальную и коллективную самооборону", - сказал он, выступая на пленарном заседании X Петербургского международного юридического форума.

