Рекордное для Узбекистана месторождение вязкой нефти нашли в Навоийской области

30 июн. 13:01

Sanoat Energetika Guruhi (SEG) совместно с Kontiki-Exploration нашли в Зарафшанской впадине (Навоийская область) самое крупное в Узбекистане месторождение сверхвязкой нефти и битума "Янги Узбекистан", такое сообщение распространило Минэнерго страны.

В нем говорится, что запасы битумной нефти составляют порядка 100 млн т. По прогнозам максимальный годовой уровень добычи к 2025 году может достичь 1 млн т, для этого запланировано бурение 1,5 тыс скважин в год. Инвестиции в освоение месторождения в ближайшие 12 лет могут составить $2,5 млрд, передает "Интерфакс".

Бурение первой поисковой скважины стартовало в мае прошлого года. Буровые работы идут на границе Самаркандской и Навоийской областей, глубина оценочно-эксплуатационных скважин - от 400 до 750 м. Во время бурения были вскрыты пласты гравелитов и песчаников альбского, сеноманского и туронского возрастов - и во всех них оказалась нефть, сверхвязкая нефть и битум.

В данный момент ведутся поисково-разведочные работы для определения продуктивных толщин и оконтуривания залежей битума и нефти, идут и опытно-промышленные работы по определению способа добычи.