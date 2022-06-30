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Крупнейшие российские компании отказываются платить дивиденды

Елизавета Перелыгина, Андрей Петров, специально для "Вестника Кавказа"
Крупнейшие российские компании отказываются платить дивиденды

Сбербанк не будет выплачивать дивиденды за прошлый год, такое решение было принято на годовом собрании акционеров.

Его участники решили не распределять чистую прибыль за 2021 год и не выплачивать дивиденды на обыкновенные и привилегированные акции, передает "Интерфакс".

Собрание проходило в заочной форме.

После появления этой новости акции "Сбербанка" на торгах Московской биржи начали резко падать, дойдя до минимума в 11:49 мск - к этому моменту падение составило 6,97%, ак что они подешевели до 123,55 рубля за бумагу.

Ранее сегодня платить дивиденды отказался "Газпром", его акции обвалились более чем на 30%.

Еще одна компания, принявшая такое же решение, - ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия". Ее акционеры решили направить чистую прибыль за 2021 год в размере 967,3 млн рублей на покрытие убытков прошлых лет.

Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" заведующий лабораторией финансовых исследований Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара Михаил Хромов, не у всех крупных компаний был выбор, выплачивать ли дивиденды за 2021 год.

"Что касается "Сбербанка", то Центробанк в целом давал рекомендацию банкам не выплачивать дивиденды за прошлый год из-за ожиданий возможных сложностей ухудшения внешнеэкономической конъюнктуры. У "Газпрома" возможность выплаты дивидендов все-таки была, но он, наверное, решил подстраховаться также на случай ухудшения внешнеэкономической конъюнктуры", - сказал он.

Данная разница в ожиданиях держателей акций может объяснять то, что акции "Газпрома" после объявления упали на 30%, в то время как акции "Сбербанка" – только на 4%.

Профессор кафедры "Финансы, денежное обращение и кредит" РАНХиГС Юрий Юденков, в свою очередь, обратил внимание, что прибыль у компаний была, и в теории они могли выплатить дивиденды за 2021 год, однако предпочли рискнуть курсом акций. По его оценке, на инвестиционной привлекательности "Газпрома" и "Сбербанка" решение не выплачивать дивиденды почти не скажется.

"Строго говоря, международная инвестиционная привлекательность этих компаний прекратила существовать уже после того, как Moody’s, S&P и другие рейтинговые компании обрушили их рейтинг на уровень С. Внутренняя российская инвестиционная привлекательность пока остается, но там не все однозначно, имеют место значительные проблемы. Причем дело не в выплате или невыплате дивидендов, а в самой оценке сегодняшнего состояния экономики этих компаний. В конце концов, решения по дивидендам – это внутренняя политика компаний, вполне возможно, что они направят эти деньги на инвестиции", - отметил Юрий Юденков.

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