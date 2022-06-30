В РФ выросла переработка нефти

30 июн. 12:41

Российские заводы с 1 по 29 июня повысили нефтепереработку на 8,1% по сравнению с аналогичным периодом мая, до 21,46 млн говорится в данных, предоставленных Центральным диспетчерским управлением (ЦДУ) ТЭК.

Так, среднесуточная переработка нефти в отчетный период составила 740,1 тыс т (за аналогичный период мая показатель находился на уровне 684,2 тыс т).

Уточняется, что рост нефтепереработки был достигнут в основном за счет ее увеличения на НПЗ "Славнефти", "Лукойла", "Газпром нефти" и "Роснефти".