Турист тяжело травмировался, упав с водного парашюта, в Геленджике

30 июн. 12:24

Турист из Красноярского края упал с водного парашюта из-за обрыва троса в Геленджике, открыто уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России.

Как выяснило следствие, накануне 38-летний мужчина решил покататься на водном парашюте. Но во время полета буксировочный фал оборвался, и турист упал. Медики диагностировали у него тяжелую травму головного мозга.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - пояснили в ведомстве.