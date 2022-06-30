Часть Тбилиси останется без газа

30 июн. 12:23

Около 4,5 тыс семей в Тбилиси 30 июня останутся без газа из-за ремонтных работ на газопроводе.

По данным компании Tbilisi Energy, начиная с 22:00 по местному времени газоснабжение временно будет прекращено для жителей улиц Цотне Дадиани, Зестапони, Ломтатидзе, Манджгаладзе, Зевсурети, Саакадзе, Цинцадзе, Чкондидели, Бенделиани Кавтисхеви, Чичинадзе, Лечхуми, Махинджаури и других улиц.

Кроме того, газоснабжение будет приостановлено для коммерческих объектов, находящихся на этой территории, в частности, "Первого медицинского центра", а также супермаркетов.

Газоснабжение будет восстановлено 1 июля с 10:00 до 20:00, передает Sputnik Грузия.