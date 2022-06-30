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Меликов: если есть сомнения в том, что я не буду защищать целостность Дагестана, скажите об этом

Меликов: если есть сомнения в том, что я не буду защищать целостность Дагестана, скажите об этом

Глава Дагестана Сергей Меликов, выступая на заседании Народного Собрания республики, заявил о готовности защищать территориальную целостность региона.

"Если в зале есть сомневающийся, что я как глава республики, как генерал-полковник, имеющий за плечами боевой опыт, реализованный в том числе на территории СКФО в не самые легкие времена, и наконец, как дагестанец не буду защищать территориальную целостность своей родной республики, пусть встанет и скажет мне об этом", - сказал он.

Меликов также подчеркнул, что в конце года оценит работу глав органов власти всех уровней за эффективное освоение бюджетных средств. По его словам, сотрудники правительства Дагестана будут лишаться своих должностей за неосвоение бюджетных средств.

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