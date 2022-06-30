Молодежный саммит Движения неприсоединения пройдет в июле в Баку

30 июн. 11:53

В Баку в июле состоится Молодежный саммит Движения неприсоединения, сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на Бакинской конференции Парламентской сети Движения неприсоединения.

Он напомнил, что Движение неприсоединения - это крупнейший в мире (после ООН) международный институт, участники которого хотели бы, чтобы их голоса были услышаны на глобальном уровне.

"Парламентская сеть - не единственная инициатива, которую мы выдвинули, и получили вашу поддержку. Другая важная инициатива - молодежная сеть. В следующем месяце здесь, в Баку, состоится другое важное мероприятие - Молодежный саммит Движения неприсоединения", - приводит слова главы государства "Интерфакс-Азербайджан".

Ильхам Алиев описал эти инициативы как "шаги по институциональному развитию Движения" и выразил мнение, что пришло время реализовать "практические шаги в этом направлении".