В России выявили 3 106 новых случаев коронавируса

30 июн. 11:33

За минувшие сутки в России выявили 3 106 новых случаев заражения коронавирусом.

В Москве новых случаев 361, в Санкт-Петербурге - 246, в Подмосковье - 225. В Краснодарском крае - 46, в Ставропольском крае - 49, в Крыму - 254 в Дагестане - 6, в Кабардино-Балкарии - 5, в Адыгее - 2, в Карачаево-Черкесии - 4, в Чечне - 8, в Ингушетии - 4, в Северной Осетии - 6.

Общее число инфицированных в России достигло 18 430 239.

Госпитализированы за сутки 1 195 человек. Выздоровели 3 255 пациентов, за все время - 17 858 217.

Умерли за сутки 56 человек, с начала пандемии - 381 112.