Министр сельского хозяйства России стал членом совета директоров "Газпрома"

30 июн. 11:32

Глава Минсельхоза России Дмитрий Патрушев вошел в новый состав совета директоров "Газпрома", такое решение приняли акционеры на годовом собрании холдинга.

Ранее он уже был членом совета директоров компании - в период с 2016 по 2021 год, пишет ТАСС.

Остальные 10 членов нового состава совета были переизбраны - это председатель правления Газпромбанка Андрей Акимов, спецпредставителя президента по взаимодействию с Форумом стран-экспортеров газа (ФСЭГ) Виктор Зубков, вице-премьер Александра Новака, министр энергетики Николай Шульгинов, глава Минпромторга Денис Мантуров, председателя правления "Газпрома" Алексей Миллер, зампредседателя правления "Газпрома" Виталий Маркелов, первого замгендиректора "Газпром экспорта" Михаил Середа, ректора РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина Виктор Мартынов и ректора РАНХиГС Владимир Мау.