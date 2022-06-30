Акции "Газпрома" рухнули более чем на 30%

30 июн. 11:21

Акции "Газпрома" обвалились более чем на 30% после того, как собрание акционеров компании приняло решение не выплачивать дивиденды за прошлый год, следует из данных Московской биржи.

К 11.07 мск акции компании дешевеют на 24,8%, до 223,8 рубля. Ранее они опускались в цене на 30,22%, до 207,69 рубля, то есть минимума с 26 апреля, пишет РИА Новости.

Напомним, сегодня стало известно, что собрание акционеров "Газпрома" не приняло решения по вопросам о распределении прибыли компании и о дивидендах за минувший год. Зампред правления компании уточнил, что акционеры решили: в нынешней ситуации дивиденды по итогам прошлого года платить нецелесообразно.

До этой новости акции "Газпрома" росли более чем на 2%.