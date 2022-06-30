Назначена дата досрочных выборов в парламент Израиля

30 июн. 11:04

Досрочные выборы в Кнессет (парламент) Израиля назначены на 1 ноября.

Дату утвердили сегодня депутаты законодательного органа, прямую трансляцию с его заседания ведет парламентский телеканал.

Голосование проходило в рамках обсуждения законопроекта о самороспуске парламента Израиля. На сегодня запланированы второе и третье чтения, а затем Кнессет будет официально распущен, уточняет ТАСС.

Напомним, 20 июня премьер-министр Нафтали Беннет и глава МИД Израиля Яир Лапид договорились о роспуске парламента и передаче полномочий главы правительства руководителю внешнеполитического ведомства в рамках коалиционного соглашения до проведения новых выборов.