Специалисты из Москвы подготовят мастер-план для Владикавказа

30 июн. 10:57

Группа компаний "Центр" из Москвы разработает мастер-план для Владикавказа, говорится в сообщении администрации местного самоуправления города по итогам совещания главы администрации города Вячеслава Мильдзихова с руководителями группы компаний «Центр» во главе с соучредителем Сергеем Георгиевским.

Уточняется, что специалисты уже провели предварительные исследования текущих проблем города. "В отличие от генерального плана, мастер-план более гибок – этот документ позволит формировать повестку развития городских территорий. Научно обоснованный и выверенный, он отобразит необходимые условия для системного повышения качества окружающей среды и экономическую оценку требуемых ресурсов", - говорится в сообщении.

Как отметил Георгиевский, разработка документа будет условно разделена на два этапа. На первом этапе будут проведены предварительные исследования, публичные слушания, обсуждения в СМИ и организация градостроительного форума, затем, на втором этапе, специалисты займутся непосредственно проектированием мастер-плана по результатам проведенного первого этапа.