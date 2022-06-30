СМИ: Шри-Ланка готова закупать нефть у России

30 июн. 10:56

Президент Шри-Ланки Готабайя Раджапакса направил президенту РФ Владимиру Путину письмо с просьбой о сотрудничестве в закупках нефти, - сообщил изданию Daily Mirror источник, близкий к администрации ланкийского президента.

Власти страны также направили в Россию двух министров для переговоров, в частности, о поставках топлива. В понедельник власти страны на две недели запретили продажу топлива частным лицам, разрешив заправку автомобилей только основных служб, в частности медиков, полиции и пожарных, - сообщил в начале этой недели министр энергетики Шри-Ланки Канчана Виджесекара, передает РИА Новости.

Также Раджапакса планирует обсудить вопросы импорта топлива с руководством ОАЭ.

Напомним, Шри-Ланка переживает худший экономический кризис со времен обретения независимости в 1948 году. Он вызван дефицитом иностранной валюты, возникшим в результате ограничения туристического потока из-за пандемии коронавируса, и теперь страна не может закупить достаточно топлива и газа, которых отмечается острая нехватка.