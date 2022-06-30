Израиль будет поставлять Кипру военное снаряжение

30 июн. 11:00

Израиль и Кипр заключили соглашение, в соответствии с которым силы безопасности острова получат военное снаряжение израильского производства.

Как говорится в заявлении официального представителя минобороны еврейского государства, Кипр получит от Израиля средства индивидуальной защиты и тактические системы переноски грузов, разработанные компанией Source.

Также израильская сторона поставит тактическую систему переноски грузов для кипрских солдат, разработанную компанией Marom Dolphin, передает ТАСС.