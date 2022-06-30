Выходцы из Казахстана сталкиваются с русофобией в Германии

30 июн. 10:31

Представитель бундестага и уполномоченный по правам русскоязычных в ФРГ Евгений Шмидт сообщил о дискриминации в стране всех выходцев из стран постсоветского пространства.

"Удивительно, что такие проблемы касаются и части российских немцев, прибывших из Казахстана, и не имеющих ничего общего с Россией. Но тут гребут всех под одну гребенку. Русофобия тут не делает никаких исключений", - приводит его слова РИА Новости.

Он также отметил, что выявлением случаев русофобии будут заниматься члены некоммерческой организации по предотвращению дискриминации и изоляции русских немцев и русскоязычных сограждан в Германии, которые готовы доводить дела до суда.

"И при вопиющих случаях мы должны показать, что люди не предоставлены здесь самим себе, что в рамках нашей правовой системы мы будем отстаивать права граждан и не допускать подобного рода дискриминаций. Будем освещать такие инциденты и в прессе, и в социальных сетях", - сказал депутат.

Кроме того, по словам Шмидта, всплески русофобии в Германии связаны с "проводимой актуальной политикой и с нагнетанием через проправительственные СМИ".