Дагестан принимает ярмарку "Мастера и подмастерья"

30 июн. 10:45

Ярмарка народных промыслов "Мастера и подмастерья" начала свою работу в Дагестане, сообщили в пресс-службе республиканского Дома народного творчества.

Участие в открытии приняли фольклорные группы и коллективы народного творчества из республик Башкортостан, Марий Эл, Ингушетии, Ставропольского края, Липецкой, Воронежской, Свердловской областей, Ханты-Мансийска и Дагестана.

Также состоялся концерт фольклорных хореографических коллективов из Махачкалы, Хасавюрта, районов Дагестана, а также участие приняли гости фестиваля.

Цель мероприятия – популяризация народного искусства и сохранение культурных традиций, этнического культурного многообразия и самобытности народов России.